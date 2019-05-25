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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

السبت، 25 مايو 2019 12:50 ص
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان مدفع الافطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيتويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و 52 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 مساءً.

يذكر أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك، كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى (1440) ستكون 29 يوما ، و أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، و وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وتبلغ عدد الأطوار التى يمر بها القمر خلال دورانه حول الأرض 8 أطوار فى كل شهر، يتغير خلالها شكله المرئى من مرحلة الهلال مرورا بالبدر ثم ينتهى بالمحاق، و تلك الأطوار تنشأ نتيجة دوران القمر خلال شهر عربى كامل حول الأرض على شكل قطع ناقص بيضاوى المدار، فتختلف أطواره بشكل دورى أثناء عملية الدوران اعتمادا على التغير فى المواقع النسبية لكل من القمر والأرض والشمس.


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