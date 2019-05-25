تعرف على خريطة إنجازات مديرية الصحة بأسوان لرفع وتطوير المستشفيات

أسوان ندى سليم

نجحت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، فى تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية لرفع جودة الخدمة المقدمة لأهالي المحافظة من خلال عدة خطوات.

1.إحلال وتجديد وحدة السلام الصحية ومركز رعاية الطفل بمدينة أسوان فضلا عن تطوير وحدة الشبيكة.

2.رفع كفاءة غرف الحضانات والعناية المركزة بمستشفى نصر النوبة، فضلا عن تطوير وحدة نجع هلال بإدفو.

3.إحلال وتجديد مستشفى الصدر بأسوان ووحدة البيجوم بشمال أسوان التي تستهدف تقديم الرعاية الطبية للمرأة.

4.إنشاء مركز الكبد المتخصص بمركز إدفو لخدمة المرضى بالمحافظة.

5.إحلال وتجديد مستشفى إدفو العام والتي تضم أكبر وحدة غسيل كلوي.

6.صيانة وترميم المركز الطبي بكوم أمبو الذى يضم عدد من العيادات الطبية بمختلف التخصصات.

7.تطوير عدد من المراكز الصحية مثل مركز صحة الأسرة العباسية ومركز صحة الرمادى بحري، ومركز الصعايدة قبلي.

8.تجهير معمل إقليمي لرصد الأمراض الوبائية والمعدية لمحاصرتها خاصة خلال فصل الصيف.

9.إنشاء مركز للسموم ومبنى مستقل لمخازن الأدوية لتوفيرها للمرضى.