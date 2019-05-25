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تعرف على "إدوارد جالاجر" الضابط الأمريكى المتهم بارتكاب جرائم حرب بالعراق

السبت، 25 مايو 2019 09:06 ص
تعرف على "إدوارد جالاجر" الضابط الأمريكى المتهم بارتكاب جرائم حرب بالعراق الضابط الامريكى
رويترز
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نشرت وكالة رويترز للأنباء صورا خاصة لـ"إدوارد جالاجر" قائد العمليات الخاصة فى القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، والذى من المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل وقتل أسير من الأعداء بسكين أثناء خدمته فى العراق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت الماضى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إعداد ملفات بشأن العفو عن العديد من العسكريين الأمريكيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب بما فى ذلك عسكرى من المقرر محاكمته بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل أثناء خدمته بالعراق.

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم ينشر أسماءهم إن ترامب طلب التحضير الفوري للوثائق اللازمة مشيرا إلى أنه يفكر في العفو عن هؤلاء الرجال في ”يوم الذكرى“ الذي يوافق 27 مايو والذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك.

وقال مسؤول إن تجميع ملفات العفو تستغرق عادة شهورا ولكن وزارة العدل حثت على استكمال هذا العمل قبل هذه العطلة.ويخص أحد الطلبات إدوارد جالاجر .

2019-05-25T020537Z_2139548623_RC1C274A7DC0_RTRMADP_3_USA-NAVYSEAL-WARCRIMES
الضابط الامريكى

 

2019-05-25T020545Z_1807186245_RC1899205C00_RTRMADP_3_USA-NAVYSEAL-WARCRIMES
قائد العمليات الخاصة الامريكى

 


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الضابط الامريكى

إدوارد جالاجر

العراق

قائد العمليات الخاصة

جرائم حرب


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