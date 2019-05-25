تحرير 108 قضية فى حملة لإعادة الانضباط للأسواق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعد ضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة، حملة أمنية، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية المغشوشة، والقبض على حائزيها، الذين يستغلون شهر رمضان وإقبال المواطنين على الشراء لترويجها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 108 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود سجل تفتيش، وعدم نظافة أدوات العجن.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا غش تجاري، وبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.