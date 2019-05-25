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تأييد إخلاء سبيل 5 متهمين بقضية "شركاء ابنة القرضاوي"

السبت، 25 مايو 2019 10:25 م
تأييد إخلاء سبيل 5 متهمين بقضية "شركاء ابنة القرضاوي" القرضاوي
كتبت أمنية الموجي
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رفضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والتحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وأيدت إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احتراذية.

كانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بشركاء ابنة القرضاوى.

ووجهت للمتهمين جرائم الإنضمام إلى جماعة انشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


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اخلاء سبيل متهمين

شركاء ابنة القرضاوي

نيابة امن الدولة

نشر اخبار كاذبة


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