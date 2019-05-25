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تأخر قطار (بيلا - كفر الشيخ) يؤجل امتحانات 11 طالبا بالدبلومات الفنية

السبت، 25 مايو 2019 04:26 م
تأخر قطار (بيلا - كفر الشيخ) يؤجل امتحانات 11 طالبا بالدبلومات الفنية امتحانات الطلاب - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكدت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أنه تم تأجيل امتحانات 11 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية "زراعي"،اليوم السبت ، لتأخر قطار بيلا كفر الشيخ ،مما أدى وصول الطلاب قبل انتهاء اللجان بوقت غير كافي لتأدية الامتحان فيه.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة ،وبلجنة النظام والمراقبة للدبلومات الفنية وتم إبلاغهم بأسماء الطلاب ال11 ،وتم تأجيل الإمتحان للطلاب للدور الثاني ،محتفظين بحقهم في الدرجة كاملة في مادة" أمراض النبات "، ولا تحسب المادة مادة رسوب بالدور الثاني.

يذكر أن وكيل الوزارة تلقت إشارة بتأخر القطار وكان الطلاب ال 11 يستقلونه، منهم 3 طالبات و8 طلاب وجميهم بالصف الثالث الثانوي الزراعي بلجنة مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات الجديدة ، واستقبلت وكيل الوزارة عدد منهم في المديرية ،وتواصلت مع المسئولين بالوزارة وبلجنة النظام والمراقبة لصالح مستقبل الطلاب.

 

 


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