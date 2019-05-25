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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن من دولة عربية بالعجوزة لـ22 يونيو

السبت، 25 مايو 2019 09:20 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن من دولة عربية بالعجوزة لـ22 يونيو المستشار على الهوارى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة بإحالة 6 متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 10108 لسنة 2019 جنايات العجوزة لاتهامهم بالقتل العمد لمواطن ينتمى لدولة عربية وسرقته، لجلسة 22 يونيو للمرافعة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهمين قد عقدوا اتفاقًا جنائيًا على سرقة مسكن المجنى عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه، مستغلين كونه طاعنا فى السن فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة كخادمة لديه.

وإنفاذا لذلك المخطط الإجرامى، مكنت المتهمة الخامسة كل من المتهمين الأول والثانى من الدخول لمسكن المجنى علية، وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة المجنى عليه، وقيداه وطرحاه أرضًا وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المالية، وحال ذلك استغاث المجنى عليه فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه، ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، وذلك حال تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمـام المخطط الإجرامى.

وقد اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا محاكاة تمثيلية بمسرح الحادث جاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجريمة.

 

 


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