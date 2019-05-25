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بعد ما أثير عن تقسيم الايبراشية..الانبا مكاريوس يجتمع بكهنة المنيا

السبت، 25 مايو 2019 04:22 م
بعد ما أثير عن تقسيم الايبراشية..الانبا مكاريوس يجتمع بكهنة المنيا الانبا مكاريوس اسقف عام المنيا أبو قرقاص
سارة علام
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يعقد الانبا مكاريوس اسقف عام المنيا أبو قرقاص اليوم اجتماعًا مع كهنة الايبراشية وذلك بعد تأكيدات البابا تواضروس الثانى على رغبته فى تقسيم الايبراشية مترامية الأطراف.
 
كاهن بإيبراشية المنيا رفض الإفصاح عن اسمه، أكد لليوم السابع أن الاجتماع مع الانبا مكاريوس روتيني لإطلاعه على سير العمل بالكنائس ولا علاقة له بقضية تقسيم الايبراشية مؤكدًا أن أسقف المنيا أغلق الحديث فى تلك القضية مطالبًا بالصلاة من أجل تدبير صالح ومستقبل كنائس المنيا وأبو قرقاص
 
كان الانبا مکاريوس  قد ترأس الثلاثاء الماضى قداس عید الانبا ارسانيوس معلم اولاد الملوک بکنيسه الانبا ارسانيوس بالمنيا ،شارك فى الصلاة القمص دوماديوس عبد السيد وكيل المطرانية والقس فلتاؤس وصفي كاهن الكنيسة، کما دشن الانبا مكاريوس مجموعة من اواني المذبح وسط فرحة أعداد کبیرة من شعب الكنيسة
 

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