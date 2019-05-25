سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. أسقفية الشباب بالكنيسة تحتفل بالعيد الـ39 لتأسيسها

السبت، 25 مايو 2019 02:25 م
اليوم.. أسقفية الشباب بالكنيسة تحتفل بالعيد الـ39 لتأسيسها كنيسة - أرشيفية
سارة علام
إضافة تعليق

تحتفل أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالعيد الـ39 على تأسيسها ورسامة (تعيين) الانبا موسى أسقفًا للشباب فى مثل هذا اليوم عام 1980.

فى عام 1980 رأى قداسة البابا شنودة الثالث ضرورة تخصيص أسقفية للشباب حيث آمن أن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل فاختار الأنبا موسى أسقفا عاماً للشباب ليتفرغ لخدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر والمهجر .

ومع اتساع الخدمة فى أسقفية الشباب ظهرت حاجة ملحة لمن يساعد الأنبا موسى فى هذا العمل المتزايد يوماً بعد يوم، ففكر فى تعيين الراهب يسطس البراموسى، فطلبه من قداسة البابا شنودة الثالث لمعاونته فى عمل الآسقفية، فخدم مع الانبا موسى فى حقل الشباب لمدة سنتين ثم رشحه ليصير أسقفا ًعاما سنة 1997م، وقد رسم "عين" باسم نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام، ليخدم بأسقفية الشباب وحى كنائس وسط القاهرة، وقد صار الأنبا رافائيل ايضاً سكرتيرا للمجمع المقدس.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لليوم الرابع .. البابا تواضروس يوقف أنشطته الخارجية فى زيارته لأوروبا

"المنيا وأبو قرقاص".. أسئلة عن الإيبراشية التى تثير الجدل.. هل استقر البابا تواضروس على تقسيمها بين 2 من الأساقفة؟.. وما الذى دار بين البابا والكهنة فى الجلسات المغلقة بالكاتدرائية؟ وموقف أسقف المنيا من الأزمة

النائب أمين مسعود: تحية قلبية للبابا تواضروس لدفاعه عن مصر أمام العالم

فى زيارته لأوروبا.. البابا تواضروس يواصل التقارب مع الكاثوليك: الإنجيل واحد والمسيح واحد ونفكر فى توحيد مواعيد عيد القيامة..والتيار التقليدى يواصل الهجوم..ومطران الكاثوليك: مواعيد الأعياد قضية تقويم وليست لاهوت

مصادر كنسية: البابا تواضروس استقر على تقسيم إبراشية المنيا وأبو قرقاص

اسقفية الشباب

الانبا موسى

الكنيسة القبطية

عيد اسقفية الشباب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة