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النيابة تحيل قضية رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

السبت، 25 مايو 2019 11:33 ص
النيابة تحيل قضية رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات رشوة - أرشيفية
كتب علاء رضوان
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أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة فى قضية رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر القضية.

وجاء فى تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها وذلك بأن استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها، وكان ذلك حيله بأن استغلت موقعها الوظيفى وكونها المختصة بتحرير الشيكات، وقامت بتزوير اسم المستفيد فى الشيكات البنكية قيمتها عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها وعرفها من البنك المسحوب عليه تلك الشيكات والاستيلاء على قيتهم، وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير فى محررات إحدى الشركات.


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