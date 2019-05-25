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المجلس الدستورى بالجزائر يستعد لإعلان تأجيل إجراء انتخابات رئاسية بالبلاد

السبت، 25 مايو 2019 03:10 م
المجلس الدستورى بالجزائر يستعد لإعلان تأجيل إجراء انتخابات رئاسية بالبلاد عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت
وكالات الأنباء
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يستعد المجلس الدستورى بالجزائر الإعلان عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية، بسبب عدم تقديم أى من المرشحين ملفات ترشحهم حتى الأن، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

ومع قرب انقضاء مهلة تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيلها، وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لإملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد، وفقا للمصدر ذاته.

 

يذكرأن ،نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع فى العاصمة الجزائرية، ومدن أخرى أمس الجمعة مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى استمر 20 عاما.

 

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجارى المجلس الدستورى باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجارى.

 

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