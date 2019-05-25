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القبض على عاطل بحوزته 26 لفافة هيروين فى الغربية

السبت، 25 مايو 2019 01:07 م
القبض على عاطل بحوزته 26 لفافة هيروين فى الغربية هيروين - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين مجهزة للبيع خلال حملة أمنية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد عمرو أبو بكر رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، والنقيب محمد طاهر من ضبط " س م ع " 25 سنة عاطل ومقيم بزفتى ، وبحوزتة 26 لفافة هيروين ، مبلغ مالى ، توك توك يستخدمة فى توزيع المواد المخدرة.
 
تم ضبط المتهم بقرية صفط تراب ، وتم نقلة لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطار النيابة لمباشرة التحقيق .
 

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هيروين

مدير امن الغربية

مركز شرطة المحلة الكبرى

قرية صفط تراب


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