القبض على طالب و 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على طالب و9 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.غ.ي"28 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "عبدالعزيز.س.ع" 36 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "أحمد.م.ع" 16 عام طالب مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه".

وتم ضبط المتهم "فتحى.ر.ال" 40 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "كريم.ا.م" 23 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "جابر.ع.م" 53 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "أحمد.ع.س" 38 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "خنجر".

وتم ضبط المتهم "محمد.أ.م" 20 عام عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "أحمد.ع.م" 23 عام عاطل مقيم أبوعطوة بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "على .ع.ن" 23 عام عاطل مقيم عزبة على عيد بحوزته سلاح أبيض "مطواه". بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.