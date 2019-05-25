سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على طالب و 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

السبت، 25 مايو 2019 11:00 م
القبض على طالب و 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على طالب و9 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء  فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان  اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.غ.ي"28 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "عبدالعزيز.س.ع" 36 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "أحمد.م.ع" 16 عام طالب مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه".

وتم ضبط المتهم "فتحى.ر.ال" 40 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "كريم.ا.م" 23 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "جابر.ع.م" 53 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "أحمد.ع.س" 38 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "خنجر".

وتم ضبط المتهم "محمد.أ.م" 20 عام عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "أحمد.ع.م" 23 عام عاطل مقيم أبوعطوة بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "على .ع.ن" 23 عام عاطل مقيم عزبة على عيد بحوزته سلاح أبيض "مطواه". بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القبض على ربة منزل و 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

تفاصيل إحالة قضية رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات.. التحقيقات: 800 ألف جنيه تتسبب فى ضبط مسئولة ملف الحسابات وآخرين.. الجناية ارتبطت بتزوير شيكات.. والاستئناف تحدد جلسة 3 يونيو لنظر القضية

ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش بمدينة الحمام فى مطروح

ضبط 705 هاربين من أحكام قضائية بأسوان

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين وعناصر إجرامية بكفر الشيخ

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

فيديو.. جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 وينتظر تتويج نجاحاته بالكونفدرالية

الرجوع الى أعلى الصفحة