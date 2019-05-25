العثور على جثة غريق من القليوبية بمياه بحر مويس بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب من محافظة القليوبية مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس، وجرفه التيار إلى محافظة الشرقية، وتم انتشال جثته من قبل الإنقاذ النهرى، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت برئاسة محمد المراكبى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بمياه بحر مويس ناحية قرية العزيزية، دائرة مركز منيا القمح، وانتقل ضباط الإنقاذ النهرى بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وتم إنتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي" عبد الغنى إبراهيم عبد العزيز" 18 سنة من عزبة العراقى شبلنجة محافظة القليوبية.

وبسؤال أسرته أقروا أنه نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو لكنه غرق وجرفه التيار إلى الشرقية، وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.