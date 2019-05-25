السجن 12 سنة لعامل بتهمة قتل ابنة شقيقته بسبب سوء سلوكها فى بولاق

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عامل بالسجن 12 سنة بتهمة قتل ابنة شقيقته بسبب سوء سلوكها .

تعود أحداث الواقعة عندما أنهى عامل حياة ابنة شقيقته، لسوء سلوكها واعتيادها ترك المنزل والهروب مع سيئ السمعة من أطفال الشوارع والبائعين المتجولين، بمنطقة بولاق أبو العلا .

تلقى رئيس مباحث بولاق أبو العلا بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة فتاة تدعى "رحمة"، مصابة بعدة طعنات في الرقبة، وبالتزامن مع بلاغ الأهالي سلم خال الفتاة نفسه للشرطة، مؤكدًا أنه قتل الفتاة بسبب سوء سلوكها واعتيادها الهروب من المنزل.

كشفت معاينة النيابة، والأدلة الجنائية، إصابة الفتاة بطعنات في الرقبة، وأفاد خالها بأنه ارتكب الواقعة بسبب الضغوط النفسية التي تسببت فيها الفتاة لعائلته .