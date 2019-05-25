الدفاع الأفغانية: "هجوم الربيع" لحركة طالبان باء بالفشل

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أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغانى أسد الله خالد، أن (هجوم الربيع) الذى شنته حركة طالبان قد باء بالفشل، وأن الحركة لم تحرز أى تقدم فى أى جزء من البلاد منذ بدايته.

أوضح خالد - فى خطاب ألقاه خلال مراسم تقديم القائد الأعلى الجديد لقوات العمليات الخاصة فى العاصمة كابول، وفقا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم - أن الدفاع الوطنى الأفغانى وقوات الأمن قد أوقفوا العدو وداعميهم من الأجانب من إجراء أى تغيير فى أفغانستان حتى الآن خلال العام الجارى، مشيدا بأفراد القوات الخاصة "الكوماندوز" لإنجازاتهم، مؤكدا أن الحكومة تدعمهم بشكل كامل نظراً للدور الحاسم الذى يؤدونه فى إحباط خطط طالبان وأنشطتهم.

من جهته، حذر القائد الأعلى لقوات العمليات الخاصة محمد فريد أحمدى، حركة طالبان من عدم التوقف عن الاشتباك مع قوات الأمن الأفغانية، وإلا سيتم القضاء عليهم، وقال أحمدى "إن القوات الخاصة الأفغانية ستغير مسار الحرب إلى السلام والاستقرار، داعيا عناصر طالبان إلى التوقف عن الإنصات إلى قادتهم لأنهم يؤججون القتال بموجب أمر من دول أجنبية".

ولفتت القناة الأفغانية إلى أنه قد أعلن عن (هجوم الربيع) لطالبان فى شهر أبريل الماضي، بعد أيام من وضع الحكومة لخطتها الأمنية، مشيرة إلى أنه فى أعقاب إعلان الهجوم، اشتدت الحرب فى عدد من المحافظات الأفغانية.