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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق جديد بمحافظة بور سعيد

السبت، 25 مايو 2019 12:01 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق جديد بمحافظة بور سعيد مكتب توثيق - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم السبت، قرار إنشاء مكتب للتوثيق بمحافظة بورسعيد باسم "مكتب توثيق نشاط المستثمرين ببورسعيد" ويكون مقره بالدور الأرضى، بمبنى المنطقة الحرة ببورسعيد، على أن يشمل النطاق الجغرافى للفرع محافظة بورسعيد.

 

ونص القرار على أربع مواد كما يلى:

المادة الأولى: ينشأ مكتب للتوثيق بمحافظة بور سعيد باسم"مكتب توثيق نشاط المستثمرين ببور سعيد"ن يكون مقره بالدور الأرضى، بمبنى المنطقة الحرة ببورسعيد، على أن يشمل النطاق الجغرافى للفرع محافظة بور سعيد.

المادة الثانية : يختص مكتب توثيق المستثمرين بمحافظة بور سعيد بتوثيق نشاط المستثمرين طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الإختصاص المكانى أو النوعى.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف ذلك من القرارات

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرى ويعمل به اعتباراً من 8 مايو 2019


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