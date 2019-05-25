سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق مع ربة منزل وعشيقها لاتهمامهما بقتل الزوج بالهرم

السبت، 25 مايو 2019 10:34 ص
التحقيق مع ربة منزل وعشيقها لاتهمامهما بقتل الزوج بالهرم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع ربة منزل وعامل يرتبط بها بعلاقة غير شرعية_وفقًا للتحريات_متهمان بقتل زوج الأولى بالهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه صاحب الشقة، وتشير التحريات إلى تورط زوجته فى قتله.

وبضبطها اعترفت باشتراكها مع عشيقها فى قتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

5 جرائم قتل بالمحافظات فى أسبوع .. ودافع السرقة أبرز أسبابها

ضد مجهول.. انتحار أم قتل.. علاقة الملحن بليغ حمدى بمقتل الفنانة المغربية سميرة مليان

القبض على عاطل قتل نجارا بدمياط

حبس عاطلان 4 أيام بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالاكراه فى السلام

الهرم

قتل

خلافات زوجية

علاقة غير شرعية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة