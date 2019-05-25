التحقيق مع ربة منزل وعشيقها لاتهمامهما بقتل الزوج بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع ربة منزل وعامل يرتبط بها بعلاقة غير شرعية_وفقًا للتحريات_متهمان بقتل زوج الأولى بالهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه صاحب الشقة، وتشير التحريات إلى تورط زوجته فى قتله.

وبضبطها اعترفت باشتراكها مع عشيقها فى قتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.