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الاحتلال يعتدى على عدد من الفلسطينيين بالبلدة القديمة بالقدس ويعتقل اثنين

السبت، 25 مايو 2019 10:13 م
الاحتلال يعتدى على عدد من الفلسطينيين بالبلدة القديمة بالقدس ويعتقل اثنين عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أش أ/
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء السبت، على عشرات الشبان المقدسيين بالضرب وغاز الفلفل، فى شارع الواد بالقدس القديمة واعتقلت شابين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قامت بتوقيف أحد الشبان خلال سيره فى شارع الواد بالقدس القديمة، ومحاولة الاعتداء عليه؛ مما أدى إلى تجمع السكان والتجار فقامت قوات كبيرة باقتحام المنطقة، واعتدت على المتواجدين بغاز الفلفل والضرب.

وأضاف الشهود أن عددا من الشبان أصيبوا بحروق فى منطقة الوجه بسبب غاز الفلفل، حيث تعمدت القوات رشه على الوجه مباشرة، كما أصيب بعضهم بجروح مختلفة.

ولفت الشهود إلى أن الاعتداء تزامن مع آذان المغرب "موعد الإفطار".

 


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القدس


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