الأمن الروسى يصادر 74 سلاح ويضبط عصابة لتصنيع الأسلحة والمتفجرات

كتب : أحمد علوى

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى عن تفكيكه لشبكة متخصصة فى تصنيع وتهريب الاسلحة، وتم مصادرة 74 قطعة سلاح محلية وأجنبية من سكان جمهورية القرم والعاصمة موسكو وضواحيها ومقاطعتى تشيليابينسك وريازان، حسبما اعلنت قناة روسيا اليوم

وأضاف أن الأسلحة النارية التى تمت مصادرتها اشتملت على مسدسات وقذائف وبنادق وقنابل يدوية، بالإضافة إلى 12.5 كج من المتفجرات وحوالى 100 قطعة تبديل للأسلحة، وأكثر من 5.5 ألف طلقة من عيارات مختلفة وأكثر من 10 آلاف من الملحقات لإعادة حشوها.

وذكر الأمن الفيدرالى أنه تم القضاء على نشاط 4 ورش سرية لتحديث الأسلحة وإنتاج الذخيرة وأنه يتم الآن النظر بتوجيه التهم الجنائية للمتورطين فى هذه القضايا.