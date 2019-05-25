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استمرار فتح 21 فرعًا من معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالوجه القبلى

السبت، 25 مايو 2019 03:00 ص
استمرار فتح 21 فرعًا من معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالوجه القبلى سوبر ماركت أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة
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تواصل فروع معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالمحافظات المختلفة، طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يستمر ما يقرب من 21 فرعًا للمعرض التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى العمل بمحافظات الوجه القبلى، بجانب وجود بعض الفروع فى الوجه البحرى، طالما أن هناك توافدًا كبيرًا من جانب المواطنين فى حين جرى انتهاء فاعليات باقى الفروع بعد انخفاض التوافد عليها، فى الوقت الذى تقوم فيه الشركات الحكومية بالتنسيق مع الغرف التجارية بتوفير السلع والمنتجات فى هذه المعارض.

 

وتستمر أيضًا العديد من السلاسل التجارية الكبرى فى تخصيص أجنحة كفروع لمعرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" لطرح السلع بمبادرات تخفيضات أسعار المنتجات، حيث تقوم بطرح المنتجات والسلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والبقوليات والمنظفات وكذلك منتجات شهر رمضان، بجانب طرح المجمدات مثل اللحوم والدواجن، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

 


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