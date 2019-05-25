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استكمال السور الحديدى لكوبرى القنطرة بكفر الشيخ حفاظًا على أرواح المواطنين

السبت، 25 مايو 2019 08:40 م
استكمال السور الحديدى لكوبرى القنطرة بكفر الشيخ حفاظًا على أرواح المواطنين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تركيب السور الحديدى المجاور لكوبرى القنطرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، حفاظا على أرواح المواطنين.

 

أضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان صحفى اليوم، أنه لاحظ أثناء افتتاحه لكوبرى القنطرة شرق مدينة كفر الشيخ، وجود جزء مفتوح بسور كورنيش "ميت يزيد" مجاور للكوبرى جراء أعمال إنشاء الكوبرى، وعلى الفور كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ومديرية الرى بسرعة تركيب سور حديدى بالجزء المفتوح حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.


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