استكمال أعمال التطوير والتجميل بأحياء السويس استعدادًا لأمم أفريقيا

السويس – السيد فلاح

قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال التي تتم في طريق صلاح نسيم وميدان فكري زاهر وطريق السويس القاهرة، مؤكدًا علي شعبان حمدان، مدير جهاز التجميل والحدائق بسرعة استكمال أعمال تجميل ميدان فكري زاهر والحدائق المحيطة بالميدان وعلي جانبي الطرق، كذلك كلف السكرتير العام سكرتير حي السويس أمل إبراهيم بسرعة العمل علي توصيل وتركيب أعمدة الإنارة بالميدان.

وتقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس، بتجميل وتطوير الطرق والميادين والمحاور المرورية بالمحافظة استعدادًا لاستضافة السويس المجموعة الخامسة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل.

كما كلف السكرتير العام لمحافظة السويس، محمد عبد الله، سكرتير حي فيصل باستكمال أعمال تسوية وتمهيد الجزيرة الوسطي بين طريقي السويس القاهرة وطريق الخدمة ومتابعة أعمال إنارة مجسم لفظ الجلالة وتنسيق المنطقة المحيطة به أمام مدينة الأمل بحي فيصل.

وتابع السكرتير العام الجولة بزيارة منطقة كورنيش السويس الجديد لمتابعة أعمال التطوير والرصف به.

من ناحية أخرى عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا حضر مديري الكهرباء والإنارة العامة والتجميل والمكتب الفني وسكرتيري ومساعدي الأحياء ومركز السويس ألمانيا للحام والإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء لمتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشوارع وميادين الأحياء.

وفي الاجتماع استعرض السكرتير العام دور الأحياء خلال الفترة القادمة من خلال تكثيف أعمال النظافة وتطوير الحدائق العامة وتجديد اللوحات الإرشادية والمرورية ودهانات الأرصفة وتزين وتركيب الأعلام علي أعمدة الإنارة بالشوارع العامة والميادين ومداخل الاستاد ومداخل المحافظة لطريقي السويس القاهرة والسويس الأدبية،مؤكدًا علي سرعة الانتهاء من هذه الأعمال خلال 10 أيام استعدادًا لاستقبال السويس المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو والتي تضم دول تونس وموريتانيا ومالي وانجولا.