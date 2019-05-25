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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد بمدينة "كويتا" الباكستانية إلى 4 أشخاص

السبت، 25 مايو 2019 11:14 ص
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد بمدينة "كويتا" الباكستانية إلى 4 أشخاص تفجير فى باكستان - أرشيفية
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذى وقع، أمس الجمعة، فى مسجد بمدينة "كويتا" الباكستانية إلى 4 أشخاص، فضلا عن إصابة 28 آخرين.

وقالت الشرطة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم السبت - إنه تم زرع عبوة ناسفة داخل مسجد "الرحمانية" انفجرت أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة.

وأدان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان الانفجار، وأمر المسؤولين بسرعة تقديم تقرير حول الحادث، كما وجه السلطات المعنية بتقديم أفضل رعاية طبية للمصابين، حسبما ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء.

 

 


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