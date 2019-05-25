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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالدقهلية بسبب لهو الأطفال

السبت، 25 مايو 2019 05:18 م
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالدقهلية بسبب لهو الأطفال مشاجره - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية بين عائلتين بقرية كفر على بدرة التابعة لمركز ميت غمر بسبب لعب الأطفال.

وقد تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر بنشوب مشاجرة بقرية كفر على بدرة التابعة لدائرة المركز وتم استخدام أسلحة نارية وبيضاء. 

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي سليمان وسويلم، بسبب لهو الأطفال إصابة كل من محمد السيد سليمان 72 سنة، وفوزى محمد السيد سليمان، وشقيقه أحمد ومنصور وسويلم سلامة 75 سنة، ونجله 34 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام، وجارى ضبط أطراف المشاجرة ووضع خدمات بالقرية لمنع الاشتباكات مرة أخرى.
 
 
 
 
 

 


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ميت غمر

اشتباكات

اسلحه ناريه

مشاجرة بين عائلتين


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