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إحالة 8 موظفين للتحقيق لتغيبهم بالوحدة الصحية ببنى رافع بأسيوط

السبت، 25 مايو 2019 12:12 م
إحالة 8 موظفين للتحقيق لتغيبهم بالوحدة الصحية ببنى رافع بأسيوط اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدري
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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية التحتية للرعاية الصحية والذى يعد مجال مكافحة العدوى والوبائيات المرتبطة بالمستشفيات من أهم أركانها والمرتبطة بشكل رئيسى بانتشار العدوى داخل أماكن تقديم الرعاية الصحية سواء من مريض إلى مريض آخر، أو من المرضى لطاقم العمل بالمستشفيات، أو العكس من طاقم العمل إلى المرضى، أو بين أعضاء طاقم العمل نفسه وضرورة الرقابة على إجراءات الوقاية من عدوى المستشفيات أو العدوى المصاحبة عند تقديم خدمات الرعاية الصحية مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالخدمات الطبية.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تدريب عدد 31 من فئة التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية على إجراءات مكافحة العدوى كما تمت الموافقة على بروتوكول تدريب الأطباء على برنامج ATLS  بالإضافة إلى تدريب التمريض من قبل إدارة الأمومة والطفولة على كيفية قياس الوزن والطول للأطفال والحوامل وكذلك التأكيد على متابعة التطور للأطفال فى كل مرحلة عمرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جارى إنشاء عناية مركزة بمستشفى حميات أسيوط بالإضافة إلى قيام إدارة بنوك الدم بالمرور على بنك دم مستشفى النساء والتوليد لمتابعة سير العمل ورصد ما به من سلبيات تحتاج إلى تحسين لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمات على أكمل وجه

وأشار عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط الى أن الوحدة المحلية بقرية بنى رافع قد شنت حملة رقابية على القطاعات الخدمية للاطمئنان على سير العمل برئاسة محمد حسام البدراتى رئيس الوحدة أسفر عنها إحالة عدد 8 من العاملين بالوحدة الصحية بالقرية لعدم تواجدهم بمقر عملهم دون سند قانونى ووجود عدد من المخالفات الإدارية مشيرا إلى أنه  تم إعداد مذكرة بالواقعة للجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين.


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