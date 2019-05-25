أوغندا تحتج على توغل جنديين روانديين فى أراضيها

كمبالا (رويترز)

احتجت أوغندا السبت، على توغل جنديين روانديين فى أراضيها قالت إنه أسفر عن مقتل شخصين وذلك فى تطور قد يزيد من حدة التوتر القائم بالفعل بين البلدين الجارين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية فى أوغندا إن جنديين من رواندا دخلا الأراضى الأوغندية فى منطقة روكيجا بجنوب غرب البلاد أمس الجمعة خلال مطاردة شخص يشتبه بأنه مهرب بضائع.

وأضافت أنهما قتلا بالرصاص شخصين أحدهما رواندى والآخر أوغندي، وذكرت الوزارة فى بيان "تحتج أوغندا بأشد العبارات على انتهاك الجنديين الروانديين لأراضيها والعمل الإجرامى الوحشى العنيف ...ضد مدنيين عزل على الأراضى الأوغندية".

وأضافت "تطالب الوزارة باتخاذ إجراء ضد مرتكبى هذا الهجوم"، وحسب بيان الوزارة فإن الجنديين دخلا أوغندا خلال مطاردة مواطن رواندى يشتبه بتورطه فى تهريب سلع. وبعد امساكهما به عقب عبوره الحدود الأوغندية بنحو 50 مترا، قاوم الرجل احتجازه فتلقى رصاصة فى الحال. وقالت الوزارة إن الجنديين أطلقا النار بعد ذلك على رجل أوغندى حاول التدخل، ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين منذ فبراير شباط بسبب خلافات اقتصادية وسياسية.