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أمين نقابة العلميين: النقيب السابق جدد محاولاته لاقتحام النقابة

السبت، 25 مايو 2019 01:08 م
أمين نقابة العلميين: النقيب السابق جدد محاولاته لاقتحام النقابة الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، إن الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين السابق، جدد محاولته لاقتحام مقر النقابة، للمرة الثانية، منذ قليل، بالتزامن مع انعقاد اجتماع للمجلس، لبحث ملفات أعضاء النقابة.
 
وأوضح المليجى، فى تصريحات لليوم السابع، أنهم فوجئوا أثناء الاجتماع بوصول النقيب السابق إلى مقر النقابة، وبصحبته حوالى 20 شخص، من العلميين وغير العلميين، والذى اشتبكوا لفظيا مع أعضاء المجلس الموجودين، مستنكرا محاولات النقيب السابق، رغم سحب الجمعية العمومية للنقابة الثقة منه.
 
وكان الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، قال الأسبوع الماضى، إن الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب السابق، حاول اقتحام مقر النقابة، وبصحبته "بودى جارد"، وموظف الأمن الخاص به، الذى تم إنهاء عمله بالنقابة، والمحامى الخاص به، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بينه والنقيب والمصاحبين له، والدكتور عبد الغفار عزمى أمين صندوق النقابة، وكسر باب مكتب النقيب بالمقر.

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