70% من القراء يؤيدون مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق التصالح

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء، أيد غالبية القراء مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء.

وأيد 70% من القراء مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء، بينما عارض 21% من القراء مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء، فى الوقت الذى أعرب فيه 9% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.