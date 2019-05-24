سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

70% من القراء يؤيدون مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق التصالح

الجمعة، 24 مايو 2019 07:48 ص
70% من القراء يؤيدون مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق التصالح الاستطلاع
إضافة تعليق

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء، أيد غالبية القراء مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء.

وأيد 70% من القراء مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء، بينما عارض 21% من القراء مقترح تحديد قيمة متر الأرض بالمحافظات قبل تطبيق قانون التصالح فى البناء، فى الوقت الذى أعرب فيه 9% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل حصيلة إيرادات التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف عليها

القراء

اليوم السابع

استطلاع

المخالفات

مخالفات البناء

المحليات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها

6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها

شجع بلدك.. توافد المشجعين على تطبيق "تذكرتى" للحصول على تذاكر حضور مباريات الأمم الأفريقية.. أول مشجع يستلم بطاقة التعريف الـFAN ID.. وإشادة كبيرة بسهولة إجراءات الحصول على التذاكر والدفع الإلكترونى

شجع بلدك.. توافد المشجعين على تطبيق "تذكرتى" للحصول على تذاكر حضور مباريات الأمم الأفريقية.. أول مشجع يستلم بطاقة التعريف الـFAN ID.. وإشادة كبيرة بسهولة إجراءات الحصول على التذاكر والدفع الإلكترونى

هل تنجح الوساطة "العمانية - العراقية" لنزع فتيل الأزمة فى الخليج؟.. مسقط تسعى لتهدئة الأوضاع بين واشنطن وطهران.. ورئاسة الجمهورية العراقية تدفع لتوقيع ميثاق شرف يلزم ساسة بغداد بالحياد فى الصراع الدائر

هل تنجح الوساطة "العمانية - العراقية" لنزع فتيل الأزمة فى الخليج؟.. مسقط تسعى لتهدئة الأوضاع بين واشنطن وطهران.. ورئاسة الجمهورية العراقية تدفع لتوقيع ميثاق شرف يلزم ساسة بغداد بالحياد فى الصراع الدائر

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و600 ألف طن

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و600 ألف طن

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة