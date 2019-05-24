7 مرشحين واعتماد 125 مراقباً دولياً بانتخابات الرئاسة الكازاخية المبكرة

كتب - محمد سعد

جاءت استقالة الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، لتفتح الباب واسعًا أمام انتخابات رئاسية مبكرة، أعلن عنها الرئيس الحالى قاسم جومارت توكاييف، لتكون يوم التاسع من يونيو المقبل، موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.



المرشحون 7.. و125 مراقبًا دوليًا للانتخابات

وأكدت مصادر دبلوماسية كازاخية تسجيل 7 مرشحين لرئيس جمهورية كازاخستان، واعتماد لجنة الانتخابات المركزية 125 مراقبا دوليا، بما في ذلك 22 مراقبا لفترة طويلة من بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لمراقبة هذه الانتخابات، فيما سيكون اعتماد المراقبين من الدول الأخرى والمنظمات الدولية مفتوحًا حتى 3 يونيو.



وأضافت المصادر الدبلوماسية بأنه تم الانتهاء من إجراءات التسجيل لمرشحي الرئاسة البالغ عددهم 7 مرشحين قبل الموعد المحدد، مع مراعاة عدد من القرارات التى اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية لتقليص الفترة الزمنية للوكالات الحكومية المرخصة لتقديم معلومات عن امتثال المرشحين للتشريع، وتقصير الفترة الزمنية لإصدار أوراق التوقيع وفحص أوراق توقيع لجان الانتخابات الإقليمية.

وبناءً على الإجراءات المقررة، تم تسجيل 7 مرشحين لرئيس جمهورية كازاخستان:



1. قاسم جومارت توكاييف من قبل الجمعية العامة لحزب “نور أوتان”

2. سعدي بيك توغل من قبل الحركة “الجمهورية أولي دالا”

3. أمانجيلدي تاسبيخوف من قبل “اتحاد نقابات العمال” بجمهورية كازاخستان

4. دانيا إيسباييف من قبل “الجمعية العامة لحزب أكهول كازاخستان الديمقراطي”

5. تولوتاي رحيمبيكوف من قبل “الجمعية العامة لحزب أويل الاجتماعي الديمقراطي”

6- زامبيل أحمد بكوف من قبل “الجمعية العامة لحزب الشعب الشيوعي” في كازاخستان

7. أميرزان كوسانوف من قبل “الجمعية الوطنية لحركة ألت تاجديري الوطنية”

وتبدأ هذه الأيام حملة ما قبل الانتخابات، والتي تشمل حملات الدعاية من خلال وسائل الإعلام، وعقد أنشطة ما قبل الانتخابات العامة، وكذلك إنتاج وتوزيع المواد الورقية والوسائط المتعددة وغيرها من مواد الحملة.

ومن المقرر إجراء التصويت في 9 يونيو من الساعة 7:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي لكازاخستان، فيما سيتم فرز الأصوات فى مراكز الاقتراع فى موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد انتهاء التصويت.



وسيجرى تحديد نتائج فرز الأصوات من قبل الوحدات الإدارية والإقليمية في جلسات اللجان الإقليمية وسيتم تسليمها إلى لجنة الانتخابات المركزية في غضون يومين (فى موعد لا يتجاوز 11 يونيو).

7 أيام من تاريخ التصويت، هي المهلة الزمنية لتحديد نتائج التصويت ونشرها وتسجيل رئيس البلاد المنتخب من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وتقوم لجنة الانتخابات المركزية بوزارة خارجية جمهورية كازاخستان باعتماد المراقبين الأجانب والمنظمات الدولية والصحفيين الأجانب.



وكان توكاييف، تسلم منصب الرئاسة من نزارباييف، بعد أداء اليمين الدستورى فى البرلمان.

وتعهّد توكاييف، بحماية حقوق وحرية مواطنيه بما يتوافق مع الدستور الكازاخي، وأداء مهمة الرئاسة بحسن نيّة.

ومُنح نزارباييف (78 عامًا)، لقب "بطل الشعب" ورمز "النجمة الذهبية”، والذي تولى رئاسة كازاخستان منذ عام 1990، وانتخب لولاية خامسة عام 2015، تمتد حتى أبريل 2020.

