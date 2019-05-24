سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

6 اتهامات يواجهها المتهمون بإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى

الجمعة، 24 مايو 2019 12:07 م
6 اتهامات يواجهها المتهمون بإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى التراس اهلاوى_أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

6 اتهامات يواجهها مشجعو النادى الأهلى، التى أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبسهم 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بالقضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامهم بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى.

*تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون.

 

*إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون.

 

*التخطيط لإحداث أعمال شغب.

 

*الدعوة للتجمعات والتظاهر.

 

*الدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية.

 

*نشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس 10 متهمين 15 يوما بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي

حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالاشتراك فى إحياء رابطة ألتراس أهلاوى

جنايات القاهرة تقضى ببراءة 5 متهمين من "ألتراس أهلاوى"

تجديد حبس 3 بأعضاء ألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغيني

التراس أهلاوي

امن الدولة

جماعة ارهابية

رابطة التراس اهلاوي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة