6 اتهامات يواجهها المتهمون بإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى

كتبت أمنية الموجى

6 اتهامات يواجهها مشجعو النادى الأهلى، التى أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبسهم 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بالقضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامهم بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى.

*تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون.

*إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون.

*التخطيط لإحداث أعمال شغب.

*الدعوة للتجمعات والتظاهر.

*الدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية.

*نشر بيانات تحريضية ضد الدولة.