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3 اتهامات تواجه مالك "بى إن اسبورت" أمام القضاء الفرنسى.. تعرف عليها

الجمعة، 24 مايو 2019 12:11 ص
3 اتهامات تواجه مالك "بى إن اسبورت" أمام القضاء الفرنسى.. تعرف عليها ناصر الخليفى
كتب كامل كامل - أحمد عرفة
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وجه القضاء الفرنسى تهم فساد لناصر الخليفى رئيس فريق باريس سان جيرمان، حيث سيمثل المسئول القطرى أمام القضاء الفرنسى للتحقيق بشأن هذه القضايا، ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز تلك الاتهامات الموجهة إلى ناصر الخليفى مالك قنوات بى إن اسبورت.

 

1- التورط فى عمليات الفساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

2- التورط فى دفع شركته "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" 3.5 مليون دولار فى 2011 للامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى، لترشيح قطر لبطولة العالم.

3- تقديم قناة الجزيرة القطرية رشوة بـ100 مليون دولار إضافية ضمن صفقة أوسع لاستضافة الدوحة بطولة العام.


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