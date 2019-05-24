10 إجراءات اتخذتها أسوان لمواجهة الموجة الحارة.. تعرف عليها

أسوان - ندى سليم

اتخذت محافظة أسوان عدة إجراءات وعددًا من التدابير الوقائية للتصدى لموجات ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس المتكررة، التى تشهدها محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.



1. وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بضرورة مواجهة أمراض الصيف وأسلوب التعامل الآمن فى حالة الإصابة.



2. تنفيذ مديرية الطب البيطرى بعض من أعمال التحصينات لمواجهة الأمراض الوبائية المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.



3. رفع درجة الاستعداد بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة أقسام الحميات.



4. توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بأقسام الاستقبال والطوارئ.



5. زيادة عدد الكوادر البشرية فى المستشفيات للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وتنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين لتجنب حالات الإجهاد الحرارى.



6. تفعيل برنامج زمنى لأعمال التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وجدرى الضأن للأغنام.



7. التنسيق بين مديريتى الصحة والطب البيطرى للإبلاغ الفورى عن أى حالات اشتباهات للإصابة البشرية بأنفلونزا الطيور.



8. عمل تحصينات مجانية لحضانات الدواجن ومتابعتها على مستوى المحافظة.



9. تكثيف الندوات الإرشادية والتوعية للمواطنين عن أهم الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها.



10. تنفيذ حملات تفتيشية متواصلة على المجازر والمطاعم والفنادق الثابتة والعائمة والكافيهات والمستشفيات الحكومية والخاصة للاطمئنان على الحالة العامة ورصد أى مخالفات أو تجاوزات.