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وزير الخارجية الموريتانى: نواكشوط انتهجت سياسة خارجية متوازنة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:08 ص
وزير الخارجية الموريتانى: نواكشوط انتهجت سياسة خارجية متوازنة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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قال وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ان بلاده انتهجت سياسة خارجية متوازنة خلال الأعوام الماضية.
وأضاف ولد الشيخ أحمد - فى مؤتمر صحفى مساء أمس الخميس، فى نواكشوط بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز - أن الدبلوماسية الموريتانية شهدت خلال العقد الأخير ديناميكية غير مسبوقة تمثلت في العمل على تفعيل سياسة خارجية متوازنة للبلاد وتوسيع تمديدها الدبلوماسي على المستوى الدولي وتعزيز وتكثيف حضورها الفعال في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي، إضافة إلى تطوير الاهتمام بشؤون الموريتانيين في الخارج.
وأشار إلى أن موريتانيا اضطلعت كذلك بأدوار ريادية فيما يتعلق بالتدخل لحل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية تكللت بمستوى كبير من النجاح، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الموريتانية استطاعت عقد عدد من القمم الدولية والإقليمية في نواكشوط.
وأوضح وزير الخارجية الموريتاني أنه وبمبادرة من بلاده تم إنشاء مجموعة الخمس للساحل ذات الأهداف التنموية والأمنية، مضيفا أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة اليوم التي تنتمي إلى مجموعة فضاءات جيواستراتيجية لاغنى عنها أمنيا واقتصاديا مع بقية العالم.
وأشار إلى أن موريتانيا استطاعت خلال العشر سنوات الأخيرة أن تكون وجهة لزعماء العالم من أجل عقد عدد من القمم والاجتماعات الهامة على الصعيد الدولي والقاري.


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