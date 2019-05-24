وزير الخارجية الأمريكى يلتقى أنجيلا ميركل فى برلين يوم 31 مايو الجارى

رويترز

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إلى برلين، التى ألغيت قبل فترة وجيزة للغاية من موعدها المقرر، تحدد لها موعد جديد يوم 31 مايو.

وكان من المقرر أن يزور بومبيو، ألمانيا، لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل، فى وقت سابق من الشهر الجارى، لكن الزيارة ألغيت فى اللحظة الأخيرة بسبب زيارة لم يعلن عنها مسبقا للعراق.

وقالت المتحدثة إن ميركل ستشدد فى المحادثات على أنه يتعين حل التوترات مع إيران بشأن برنامجها النووى ودورها فى الشرق الأوسط على نحو سلمى.