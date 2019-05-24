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موسكو: نهتم باستقرار الاتحاد الأوروبى ونتابع عملية "بريكست"

الجمعة، 24 مايو 2019 01:49 م
موسكو: نهتم باستقرار الاتحاد الأوروبى ونتابع عملية "بريكست" المتحدث الرسمى باسم الكرملين - أرشيفية
أ ش أ
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أكد الكرملين أنه يتابع باهتمام كبير الأحداث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة بوجود اتحاد أوروبى مستقر.

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)، ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، "إنه لا يستطيع فى الوقت الحالى الحديث عن رد فعل الكرملين تجاه استقالة رئيسة الوزراء البريطانية"، مضيفا "أن بلاده تتابع باهتمام الأحداث المتعلقة ببريكست ، التى تؤثر حتما على كل من بريطانيا والوضع فى الاتحاد الأوروبي".

وأشار بيسكوف إلى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاقتصادى الرئيسى لروسيا، مضيفًا "نحن مهتمون بشريك يمكن التنبؤ به ومستقر ومتطور".

 

 

 

 


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