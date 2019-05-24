سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل ضابط فى البحرية الكورية الجنوبية إثر حادث مدمرة فى ميناء جين هيه

الجمعة، 24 مايو 2019 06:05 م
مقتل ضابط فى البحرية الكورية الجنوبية إثر حادث مدمرة فى ميناء جين هيه مدمرة _ صورة أرشيفية
سول /أ ش أ/
إضافة تعليق

لقى أحد ضباط البحرية الكورية الجنوبية حتفه، وأصيب أربعة آخرين اليوم الجمعة؛ إثر حادث تعرضت له مدمرتهم فى قاعدة بحرية بميناء جين هيه جنوب البلاد، بعد أن عادت من مهمة فى المياه قبالة الصومال.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية-وفقا لما ذكره المسؤولون- إن الحادث وقع صباحا، عندما انفلت حبل توصيل مدمرة "تشوى يونج" التى يبلغ وزنها 4 آلاف، و400 طن بالرصيف؛ ما أدى لانفجار مجهول السبب.

وكان حفل استقبال قد أقيم فى ذلك الوقت فى الميناء بمناسبة العودة الآمنة للسفينة التى كانت تعمل فى مياه خليج عدن قبالة الصومال لمرافقة السفن والقيام بمهمة مكافحة القرصنة لمدة ستة أشهر.

وأصيب جراء الحادث خمسة ضباط تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، لكن أحدهم توفى أثناء تلقى العلاج، ولم يتم الكشف عن هويته، فيما صرح أحد ضباط البحرية الكورية الجنوبية بأن البحارة أصيبوا بجروح عندما اصطدم بهم الحبل فجأة على ما يبدو، ويتبع الضباط لوحدة تشونج هيه التى كانت متمركزة فى المياه قبالة الصومال كأول وحدة بحرية فى الخارج للمساعدة فى المرور الآمن للسفن عبر خليج عدن الذى تكثر فيه أعمال القرصنة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة لمشاة البحرية الكورية الجنوبية

البحرية الكورية الجنوبية تنقل البحارة الثلاثة المحررين إلى مينا تيما الغانى

رئيس البحرية الكورية الجنوبية يزور واشنطن لبحث التعاون المشترك

مقتل ضابط

البحرية الكورية

حادث تصادم مدمرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة