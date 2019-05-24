محافظ الوادى الجديد يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالداخلة الذى تقيمه الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع الجمعية الشرعية لبيع وتوفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وصرح كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة، فى بيان أن المعرض يقدم منتجاته بتخفيض أكثر من 30 % عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى، ويلقى إقبالاَ كبيرا من المواطنين، لافتا إلي بيع السكر بسعر 8.5 جنيه للكيلو، والأرز 8.5 جنيه للكيلو وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة.

كما كمال إبراهيم، عن تشغيل محطات مياه الشرب بمدينة موط بالمركز لمدة 20 ساعة يوميا طوال شهر رمضان المعظم، وأكد توقف التشغيل لمدة 4 ساعات فقط من الساعة 5- 7 صباحا، و من 11 مساًء – 1 صباحًا، على أن تتواصل عملية ضخ مياه الشرب للمواطنين باقى اليوم لتلبية احتياجاتهم.

ولفت الي، تكثيف أعمال صيانة محطات تنقية مياه الشرب من خلال فرق الصيانة الفنية، لضمان عدم حدوث أى أعطال مفاجئة ومواجهتها على الفور فى حال وقوعها.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أعلنت، أمس الخميس، عن دراسة لتشغيل محطات مياه الشرب مدينة موط بالمركز على مدار الـ24 ساعة أسوة بما تم فى مركز الخارجة.