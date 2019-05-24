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مؤتمر أوروبى فى فيينا الشهر المقبل لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات

الجمعة، 24 مايو 2019 05:43 م
مؤتمر أوروبى فى فيينا الشهر المقبل لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات مقر الشرطة الاوروبية_ صورة أرشيفية
فيينا /أ ش أ/
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تعقد منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، مؤتمرا حول تهديدات تعاطى المخدرات وسبل مكافحة تجارتها فى العالم يومى ٣ و ٤ يونيو المقبل فى العاصمة النمساوية فيينا.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الجمعة إن المؤتمر سوف يناقش النهج المبتكر والاستراتيجيات لمكافحة الإنتاج غير المشروع للعقاقير الاصطناعية، وتشجيع تدابير إعادة التأهيل، ومنع تسرب المخدرات من مجال إنتاج بعض العقاقير الطبية.

ويشارك فى الاجتماع، خبراء من الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وشركاء المنظمة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر إلى صياغة طرق لمعالجة الاتجار بالمخدرات فى ضوء توصيات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016 بشأن مشكلة المخدرات العالمية.

 


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فيينا

أخبار فيينا

مكافحة تجارة المخدرات


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