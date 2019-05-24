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لماذا ينصح وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ المزارعين بعدم الرى خلال فترة الظهيرة؟

الجمعة، 24 مايو 2019 03:22 م
لماذا ينصح وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ المزارعين بعدم الرى خلال فترة الظهيرة؟ المهندس محمد عبدالله وكيل زراعة الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نصح المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المزارعين، بتجنب الرى خلال فترة الظهيرة، والحر الشديد، فالرى بالغمر بالأراضى الثقيلة، يؤدى إلى تشبع التربة بالمياه، بما يمنع الجذور من التنفس، وعدم القدرة على امتصاص الماء، فى ظل ارتفاع الحرارة، ما يصيب النباتات بالذبول المؤقت، نتيجة الإجهاد الحراري.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن حملة مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 35 حالة تعدى على مساحة فدان، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع7 ألاف و 489 طن يوريا،والفين و703 طن نترات، وعقدت المديرية ندوة ارشادية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بمركز بيلا، وتم حصاد 121  ألف و720 فدان بنجر ،وتوزيع12 ألف و275 أردب بذرة قطن (جــ 94 ، جـ 96 ) هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ، كما  تم زراعة أكثر من  54 ألف فدان للقطن هذا العام.

وأضاف عبدالله،تم مكافحة 3597 فدان آفات اولى لقطن هذا العام،وزراعة 61 الف فدان  أرز، وزراعة 10 ألاف فدان ذرة  بيضاء وصفراء، وتم تطهير 27 كيلو متر مراوى ،34 كيلو متر مصارف.

 

 


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تطهير مصارف

كفر الشيخ

قطنن جمعيات زراعيه

الرى


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