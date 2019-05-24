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لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون مع سلطنة بروناى بجميع المجالات

الجمعة، 24 مايو 2019 01:44 م
لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون مع سلطنة بروناى بجميع المجالات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى والحوار السياسى والعلاقات العسكرية مع سلطنة بروناى.

وأضاف لافروف - فى تصريح اليوم الجمعة، فى مستهل محادثاته مع وزير الخارجية بسلطنة بروناى إيروان يوسف - "نحن نتعاون بشكل جيد فى الأمم المتحدة وفى هيئات رابطة دول جنوب شرق آسيا، ونثمن موقف بروناى المتوازن فى حل أى قضايا ومشاكل ناشئة".

وأكد لافروف، أن بلاده مهتمة أن يكون الحوار السياسى بين البلدين جيدا، بما فى ذلك على أعلى المستويات، وقال الوزير الروسى "نحن مهتمون بأن يترافق هذا الحوار السياسى مع تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى والإنسانى والعسكرية التقنى".

من جانبه، نقل وزير خارجية بروناى إيروان يوسف، التحية نيابة عن السلطان حسن البلقية، إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قائلا: "إن بلاده تثمن عالياً العلاقات مع روسيا، التى تعززت فى السنوات الأخيرة".

 

روسيا والسلفادور توقعان اتفاقية للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب

وعلى صعيد آخر، وقع نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف وسفير السلفادور لدى روسيا، إيفرين أرنولدو بيرنال تشيفيز، على اتفاقية حكومية بين البلدين للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وأشكاله المنظمة.

وقال سيرومولتوف - فى تصريح اليوم الجمعة، بهذا الخصوص، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) - "أعتقد أن هذه الاتفاقية ستسهل تفاعل البلدين"، من جهته، قال السفير السلفادوري، إن الاتفاقية تعتبر أداة مهمة لمحاربة هذه الآفة المؤرقة للجميع.

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسلفادور أُقيمت فى يونيو عام 1992، ويُوجد نظام سفر بدون تأشيرة بين البلدين منذ عام 2009، فيما يبدى الجانب السلفادورى اهتماماً أيضا بتطوير التعاون الاقتصادى مع روسيا فى مختلف المجالات، بما فى ذلك تشجيع نشاط رجال الأعمال من البلدين.

 

 


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