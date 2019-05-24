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فيديو وصور.. "الشقيانين فى الشوارع".. عمال النظافة بأسيوط vs حرارة الجو والصيام

الجمعة، 24 مايو 2019 03:04 م
فيديو وصور.. "الشقيانين فى الشوارع".. عمال النظافة بأسيوط vs حرارة الجو والصيام عمال النظافة بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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يجوب عمال النظافة بعربة حديدية ومكانس خشبية فى أيديهم شوارع وميادين مدينة أسيوط، ذهابًا وإيابًا لرفع القمامة وإعادة بريقها ونظافتها دون كلل أو ملل، متحدين أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة حرارة الجو اليوم الجمعة، ومواصلة عملهم أثناء الصيام فى نهار شهر رمضان الكريم.

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التقى "اليوم السابع" عددا من عمال النظافة بحى شرق مدينة أسيوط، أثناء عملهم فى نظافة الشوارع تحت أشعة الشمس وفى نهار رمضان.

قال سيد عبدالحليم، عامل نظافة بحى شرق مدينة أسيوط، لـ"اليوم السابع": "أنا بنزل الشغل يوميا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرا فى نظافة شارع الثورة بدءا من مدرسة إسماعيل القبانى وحتى مديرية الأمن بشارع الهلالي، وذلك خلال شهر رمضان الكريم"، مشيرا إلى أنه يجلس تحت إحدى الأشجار للاحتماء من حرارة الجو وأشعة الشمس الحارقة، لبضع دقائق واستئناف العمل من جديد".

عمال-النظافة-بأسيوط-يتحدون-درجات-الحرارة-المرتفعة-(2)

وأضاف عبدالحليم، بعد انتهاء فترة الراحة من أشعة الشمس أقوم بالمشى بالشوارع ممسكا بعربة حديدية والمكنسة الخشبية ذهابا وإيابا ، بعدها أقوم بتفريغ سلة القمامة البلاستيكية من على أعمدة الإنارة بالشارع ووضعها فى العربة، ثم السير فى الشارع واستكمال النظافة؛ مؤكدا أنه يحب عمله الذى يتقاضى أجره عليه؛ مناشدا المواطنين بالحفاظ على نظافة الشارع وعدم إلقاء أى مخلفات فى الشارع وألقاها داخل سلة القمامة البلاستيكية على أعمدة الإنارة.

عمال-النظافة-بأسيوط-يتحدون-درجات-الحرارة-المرتفعة-(4)

وأوضح أحمد ابراهيم، عامل نظافة بحى شرق مدينة أسيوط، لـ"اليوم السابع": "أعمل على نظافة الشوارع وإعادة بريقها وشكلها الجمالى حتى يشعر المواطنون أن المحافظة نظيفة وأكثر جمالا، مضيفا": برغم مشقة العمل فى صيام نهار رمضان وتحت أشعة الشمس، إلا أننى أحب أن أؤدى عملى على أكمل وجه وأقوم بالاحتماء من أشعة الشمس واستكمال العمل بعد أن تهدأ حرارة جسمي.

عمال-النظافة-بأسيوط-يتحدون-درجات-الحرارة-المرتفعة-(5)

ومن جانبه، قال سيد عبد الرازق عبدالمجيد، مدير قطاع النظافة بحى شرق مدينة أسيوط، لـ"اليوم السابع": عمال النظافة يعملون 3 ورديات يومياً، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور محمد حلمي، رئيس حى شرق مدينة أسيوط، وأحمد ثابت مدير جهاز مرفق النظافة والتجميل، يبدأ العمال العمل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، بعدها تبدأ الوردية الثانية من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة السابعة مساء، والوردية الثالثة تبدأ من بعد المغرب حتى الساعة الواحدة او الثانية صباحا على حسب كثافة العمل".

عمال-النظافة-بأسيوط-يتحدون-درجات-الحرارة-المرتفعة-(6)

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حلمى، رئيس حى شرق مدينة أسيوط، إنه تم تكليف مسئول النظافة بالحي، بإعطاء عمال النظافة وقت من الراحة خلال نهار رمضان، لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الجو وأشعة الشمس الحارقة، مشيرا إلى أن عمال النظافة يؤدون عملهم على أكمل وجه وإظهار المدينة بالصورة اللائقة، مؤكدًا امتنانه للجهد الذى يبذلونه فى ظروف قاسية وسط حرارة الجو والصيام، كما يقوم قسم النظافة والمتابعة الميدانية بحى شرق مدينة أسيوط بالمرور اليومى على الشوارع والميادين لرصد اى تجمعات للقمامة والمخلفات.

عمال-النظافة-بأسيوط-يتحدون-درجات-الحرارة-المرتفعة-(7)

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى تخطت لـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أى بلاغات لحالات اصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق.

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طقس حار

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