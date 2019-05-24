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عودة حركة الخطين الأول والثاني للمترو لطبيعتها بعد انخفاض درجات الحرارة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:30 م
عودة حركة الخطين الأول والثاني للمترو لطبيعتها بعد انخفاض درجات الحرارة المترو - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قررت شركة المترو إعادة سرعات قطارات الخطين الأول والثانى لطبعيتها 80 كم/ س، عقب انكسار الموجة الحارة اليوم، وذلك بعدما كانت خفضت السرعة خارج النفق لتصل 60 كم/س بدلا من 80 كم/س  فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما أوصت إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديديدية.
 
يذكر أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد، ووصلت أمس لذروتها وأقصى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية تسمر اليوم الجمعة، وسط توقعات أن تبدأ فى الانكسار وانخفاض فى الدرجات بدءًا من غدٍ السبت، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 42 درجة للعظمى.

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مترو الانفاق

درجات الحرارة

حركة المترو

خفض سرعة المترو


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