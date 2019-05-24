عاطل يعترف بتحويل منزله لمخزن "بانجو" وحيازته بندقية للدفاع بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متورط بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب القبض عليه بالبدرشين، أنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته، والبالغة 15 كيلو من مخدر البانجو، على عملائه، خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر.

وأضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، حيث يتردد عليه عملائه للشراء، كما أن السلاح المضبوط بحوزته "بندقية خرطوش"، الهدف منها الدفاع عن نفسها، وليس الإتجار.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تورط "ياسر.م" 42 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينه كمية من مخدر البانجو بمسكنه.

وبالحصول على إذن من النيابة داهم الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والنقيبان أحمد فايز، وأحمد الصمدى مسكن المتهم، والقبض عليه، وبحوزته 15 كيلو من مخدر البانجو، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، ومبلغ 4 الاف جنيه، و18 طلقة.

واعترف المتهم أمام العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.