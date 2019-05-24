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عاطل المنيب يعترف بالتخصص فى بيع الهيروين ويرشد عن مصدر المخدرات

الجمعة، 24 مايو 2019 06:00 ص
عاطل المنيب يعترف بالتخصص فى بيع الهيروين ويرشد عن مصدر المخدرات مخدر الهيروين - أرشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، أنه تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، حيث اعتاد ترويجه على عملائه، بنطاق دائرة قسم الجيزة والمنيب.

وأضاف المتهم "عمرو" أنه حصل على كمية من مخدر الهيروين، من أحد العاطلين، أرشد عن هويته، لترويجها على المدمنين، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه، وبحوزته 50 جرام من المخدر، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت معلومات وردت للرائد أحمد يوسف، ضابط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه ، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه بمنطقة المنيب، وبحوزته 50 جرام من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى ، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

قسم الجيزة

امن الجيزة


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