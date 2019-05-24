عائلة فتاة أمريكية تواجه خاطفها فى المحكمة وتصفه "بوحش سرق حياتها الطبيعية"

بارون (رويترز)

قال أفراد عائلة جايمى كلوس البالغة من العمر 13 عاما إن الشاب الذى قتل أبويها وخطفها "وحش" سرق "حياتها الطبيعية" وذلك فى شهادتهم التى سبقت الحكم عليه اليوم الجمعة.

واعترف جيك باترسون (21 عاما) فى مارس آذار بارتكاب جريمتى القتل والخطف فى منطقة بارون كاونتى بولاية ويسكونسن.

وقال الشاب للمحققين إنه قرر خطفها بعدما رآها تنزل من حافلة المدرسة. ولا يزال الدافع وراء الجرائم مجهولا.

واعترف باترسون بالذنب فى تهمتين ترتبطان بالقتل العمد وبتهمة الخطف. ويقول الادعاء إن الشاب يواجه عقوبة الحكم المشدد بالسجن مدى الحياة فى تهمتى القتل والسجن ما يصل إلى 40 عاما فى تهمة الخطف.

وأثناء مواجهة الأسرة للقاتل فى المحكمة قالت عمة الفتاة جنيفر سميث موجهة كلامها لباترسون "إنها تعيش فى خوف ولا تحيا حياة طبيعية وهذا كله نتيجة ما فعلت. إنه أمر يفطر القلب. لن أدعك تدمر عائلتنا بعد الآن".

وقال أحد المحامين المدافعين عن باترسون "إن حياة من العزلة الاجتماعية قادته لارتكاب الجرائم. قال إنه ترك عزلته لفترة قصيرة للانضمام لسلاح مشاة البحرية الأمريكى ثم سرعان ما استبعد من الخدمة بسبب ’مرض’".

وأضاف المحامى ريك جونز "عاد لمنزله وعاد لمكان انعزاله".