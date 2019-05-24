ضبط 4 أطنان و800 كيلو جبنة "موزاريلا" غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب ثلاجة ألبان، لاتهامه بحيازة 4 أطنان و800 كيلو من جبنة "موزاريلا"، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة "سعيد.ا" صاحب ثلاجة ألبان بالطالبية، لكميات من الجبنة الموزاريلا، مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 4 أطنان و800 كيلو من الجبنة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.