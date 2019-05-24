ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" وسرقته بأسوان

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان فى ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" وسرقته بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كان مركز شرطة دراو تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وبالتوصل لهوية المجنى عليه والتواصل مع أسرته، قال شقيقه أنه خروج من مسكنهما بمركبة "التوك توك" الخاص به للعمل عليه ولم يعد.

تشكل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 20 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه خطط لسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه، وفى سبيل تنفيذ ذلك قام بالإتصال به وطلب منه توصيله لقرية زرزارة وحال سيرهما بالطريق قام بخنقه بحبل فأودى بحياته وألقى بجثته بالمجرى المائى محل العثور، واستولى على مركبة "التوك توك" وهرب وقام ببيعه من خلال وسيطين ( صاحب ورشة –سائق) لسائق- مقيم بدائرة قسم أول أسوان، بمبلغ قدره (10 آلاف جنيه ) وقام بإنفاقه فى سداد ديونه ، وأمكن ضبطهم ومركبة "التوك توك" ، وإعترفوا بعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .