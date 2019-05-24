صور.. "تضامن الإسكندرية" توقع بروتوكول تعاون لتطوير حضانات الأطفال

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الإسكندرية اليوم الجمعة، توقيع بروتوكول التعاون الثاني بين مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وجمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة، وذلك من أجل تطوير الحضانات وفقا لمعايير جودة الحضانات، علي أن يتضمن التطوير بناء قدرات الميسرات العاملات في الحضانات وذلك في إطار البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية قد وقعت بروتوكول التعاون الأول مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وبين الجمعيات الشريكة فى منتصف مايو الجارى.

وأشار رضا متولى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية إلى أن البروتوكول يأتى في إطار البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك من أجل تطوير الحضانات وفقا لمعايير جودة الحضانات التي تم وضعها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي أن يتضمن التطوير بناء قدرات الميسرات العاملات في الحضانات.

وأكد وكيل الوزارة على التفتيش الدورى على حضانات الأطفال للتأكد من معايير الجودة، مع العمل على غلق الحضانات الغير مرخصة بالإسكندرية.

وحضر توقيع البروتوكول مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ووكيلة المديرية ومديرى إدارات الأسرة والطفولة والجمعيات بالمديرية ومديري إدارتي شرق والمنتزه والاخصائيين العاملين في هذا المجال وبعض من الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن مديرية التضامن بالإسكندرية قد قامت بغلق أكثر من 400 حضانة أطفال، لم تحصل على الترخيص اللازم للتشغيل وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة.