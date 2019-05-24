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صور.. انكسار الموجة الحارة بالإسكندرية وانخفاض فى درجات الحرارة

الجمعة، 24 مايو 2019 02:49 م
صور.. انكسار الموجة الحارة بالإسكندرية وانخفاض فى درجات الحرارة شاطئ الاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، انكسار الموجة الحارة التى بلغت ذروتها أمس، حيث بدأت درجات الحرارة المرتفعة فى الانخفاض، وشهدت شواطئ الإسكندرية ظهور الأمواج بفعل الرياح الخفيفة التى عادت للظهور على الشواطئ مرة أخرى.

ولجأ بعض الشباب والأطفال إلى الاستمتاع بتحسن حالة الطقس بالسباحة فى البحر ومصارعة الأمواج التى اختفت عن الشواطئ أمس.

من جانها أكدت مديرية الصحة بالإسكندرية استمرار رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ووجود فرق مدربة لمعالجة حالات الإجهاد الحرارى خاصة فى فترة صيام شهر رمضان المبارك.

يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أعلنت الاستعداد لموسم الصيف الجديد بـ51 شاطئ منهم 8 شواطئ مجانية بالإضافة إلى الشواطئ الممميزة و السياحية.

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